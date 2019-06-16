СМИ: Гризманн отказал "МЮ" и выбрал "Барселону". Ему лично звонил Месси

Нападающий Антуан Гризманн, который ранее объявил об уходе из "Атлетико", не намерен переходить в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Star. По информации СМИ, капитан и форвард "Барселоны" Лионель Месси​ лично беседовал с 28-летним французом по телефону.

Боссы "МЮ" оценивают Гризманна в 95 миллионов фунтов стерлингов, но форвард мечтает играть в одной команде с Месси, поэтому отказал "красным дьяволам". Англичане готовятся увеличить предложение. Ранее сообщалось, что Гризманн перейдет в "Барселону" 14 июля.

В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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