СМИ: Гэри Кэйхилл может стать игроком "Интера"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл, который покинет летом клуб по истечении контракта, может перейти в "Интер", утверждает sportmediaset.mediaset.it. Миланскую команду возглавляет Антонио Конте, который тренировал лондонский клуб с 2016 по 2018 год.

По информации СМИ, переговоры между командами еще не наступили. "Интер" видит в Кэйхилле замену для 34-летнего защитника Миранды, у которого контракт истекает в июне 2020 года.

В прошедшем сезоне Кэйхилл провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

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