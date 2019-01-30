СМИ: Форвард "Манчестер Сити" Матондо" перешел в "Шальке"

Нападающий "Манчестер Сити" Рабби Матондо стал игроком "Шальке", сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб заплатил за трансфер 10 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 4,5 года. При этом у "Сити" есть опция обратного выкупа игрока.

18-летний футболист провел один матч за первую сборную Уэльса. За основную команду "Сити" он не играл. В турнире резервных составов он в 11 матчах забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

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