СМИ: "Эвертон" продаст Влашича ЦСКА, если не получит предложение от "Ньюкасла"

"Эвертон" готов продать ЦСКА за 12 миллионов фунтов стерлингов полузащитника Николу Влашича, утверждает The Sun. По информации СМИ, "ириски" ждут предложения от "Ньюкасла", потому что хотят отдать 21-летнего хорвата в клуб из чемпионата Англии.

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес еще не определился с трансферными целями. Ранее сообщалось, что Влашич заинтересован в переходе в "Бешикташ".

В прошедшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды , где провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

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