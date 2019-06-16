11:35 16 июня | Футбол — Трансферы

СМИ: "Эвертон" продаст Влашича ЦСКА, если не получит предложение от "Ньюкасла"

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"Эвертон" готов продать ЦСКА за 12 миллионов фунтов стерлингов полузащитника Николу Влашича, утверждает The Sun. По информации СМИ, "ириски" ждут предложения от "Ньюкасла", потому что хотят отдать 21-летнего хорвата в клуб из чемпионата Англии.

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес еще не определился с трансферными целями. Ранее сообщалось, что Влашич заинтересован в переходе в "Бешикташ".

В прошедшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды , где провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

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