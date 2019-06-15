СМИ: "Эвертон" и "ПСЖ" заинтересованы в трансфере Нереса

Форвард "Аякса" и сборной Бразилии Давид Нерес входит в сферу интересов "ПСЖ" и "Эвертона", сообщает UOL Esporte. Сумма предполагаемого трансфера составит 35 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что "Аякс" сосредоточится на приобретении игрока "Севильи" Квинси Промеса, если из клуба уйдет Давид Нерес или Хаким Зиех.

В 50 матчах прошедшего сезона на счету Нереса 12 голов и 15 результативных передач. Его контракт действует до июня 2022 года.

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