СМИ: Эриксен будет представлен в качестве игрока "Реала" после финала ЛЧ

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен продолжит карьеру в "Реале"​, сообщает El Chiringuito TV. По информации СМИ, 27-летний датчанин будет представлен в качестве игрока "сливочных" после финала Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за "шпор" 50 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт датчанина с "Тоттенхэмом" действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 85 миллионов евро.

Эриксен играет за "Тоттенхэм" с 2013 года. Ранее футболист выступал за "Аякс".

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