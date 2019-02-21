СМИ: ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека "Васко да Гама" Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос может продолжить карьеру в России. Как сообщает Globo Esporte со ссылкой на спортивного директора бразильского клуба, на 19-летнего хавбека претендует ЦСКА.

Сантос успешно провел переговоры с руководством армейцев в Испании. Красно-синие предложили за бразильца 4 миллиона евро. "Васко да Гама" готов продать хавбека, но рассчитывает получить получить процент от последующего трансфера игрока.

Сантос привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он забил пять голов в девяти матчах.

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