СМИ: "Челси" нашел замену Азару

"Челси" заинтересован в приобретении форварда "Лилля" Николя Пепе. Как утверждает Daily Mirror, "синие" рассматривают 23-летнего ивуарийца в качестве замены нападающему Эдену Азару, который может уйти в "Реал".

"Лилль" готов расстаться с Пепе за 70 миллионов фунтов стерлингов. "Челси" сможет подписывать игроков в случае успешной апелляции на решение ФИФА запретить "синим" регистрировать новичков до лета 2020 года.

В текущем сезоне Пепе провел 35 матчей за "Лилль", в которых забил 20 голов.

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