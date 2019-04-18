СМИ: "Боруссия" и "Барселона" сразятся за Филипе Луиса

Защитник "Атлетико" Филипе Луис близок к уходу из клуба. Как утверждает Bild, на 33-летнего бразильца претендуют "Боруссия" и "Барселона".

Контракт Луиса с "Атлетико" истекает 30 июня. Он покинет мадридский клуб на правах свободного агента.

Луис выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в клуб в 2015-м после сезона, проведенного в "Челси". В составе мадридцев он выигрывал чемпионат Испании и дважды становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Луис провел 26 матчей за "Атлетико", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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