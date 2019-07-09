СМИ: Бэйлу предлагают контракт на Дальнем Востоке с двукратным увеличением зарплаты

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Азии. Как сообщает El Chiringuito, футболист сборной Уэльса получил выгодное предложение от клуба Дальнего Востока. По контракту форвард будет получать зарплату в два раза выше нынешней.

Сейчас по данным Business Insider зарплата Бэйла составляет 29,2 миллиона евро в год, двукратное увеличение зарплаты сделает его вторым по зарплате футболистом мира после капитана "Барселоны" Лионеля Месси (70 миллионов в год).

Вероятнее всего, речь идет о китайском клубе, поскольку в других странах Дальнего Востока клубы не могут себе позволить такие зарплаты.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен расстаться с Гаретом Бэйлом. В частности, мадридцы хотят его включить в сделку по покупке у "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.