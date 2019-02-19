СМИ: Бензема мог перейти в "Барселону" в 2008 году

Форвард "Реала" Карим Бензема мог стать игроком "Барселоны" в 2008 году. Как утверждает Marca, в подписании француза, тогда выступавшего за "Лион", был лично заинтересован главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардьола.

Специалист рассматривал Бензема в качестве возможной замены нападающему Самюэлю Это'О. Бывший технический секретарь "Барселоны" Чики Бегиристайн отказался приобретать француза: ему не понравилось поведение футболиста во время переговоров.

Бензема перешел в "Реал" летом 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Все о чемпионате Испании - здесь