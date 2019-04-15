СМИ: "Бенфика" отказалась продавать Жоау Фелиша в "Ювентус" за 75 миллионов евро

"Бенфика" отвергла предложение "Ювентуса" продать полузащитника Жоау Фелиша, сообщают португальские СМИ.

Как информирует O Jogo, чемпионы Италии предлагали за него 75 миллионов евро, однако португальский клуб не устроила эта сумма. В его контракте прописаны отступные в 120 миллионов евро.

Ранее футболист стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы в матче с "Айнтрахтом" (4:2), а также забил один мяч в последнем матче чемпионате Португалии с "Виторией Сетубал" (4:2).

В текущем сезоне 19-летний Жоау Фелиш провел 37 матчей за "Бенфику" и забил 16 мячей при семи голевых передачах. Его контракт действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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