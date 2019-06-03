СМИ: "Бенфика" отказалась продавать Жоау Феликса в "Реал"

"Бенфика" отказалась от предложения "Реала" продать полузащитника Жоау Феликса, сообщает AS.

Сообщается, что испанский клуб предлагал за игрока 80 миллионов евро и еще 40 миллионов в виде бонусов за показатели игрока. "Бенфику" не устроило это предложение, так как есть покупатели, готовые сразу заплатить 120 миллионов. Среди других претендентов на футболиста указаны "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселона" и "Атлетико".

19-летний Жоау Феликс в завершившемся сезоне провел 43 матча за "Бенфику", забил 20 мячей и сделал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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