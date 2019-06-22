12:25 22 июня | Футбол — Трансферы

СМИ: Бекао попал в список интересов "Наполи"

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Защитник "Баия" Родригу Бекао, который на правах аренды выступает за ЦСКА, может стать игроком "Наполи", утверждает CalcioNapoli24, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, неаполитанцы заинтересовались 23-летним бразильцем в свзяи с тем, что клуб могут покинуть игроки обороны Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш.

Аренда Бекао в ЦСКА заканчивается 30 июня. Армейцы могут выкупить футболиста, но пока они не могут договориться по контракту с защитником.

В прошедшем сезоне Бекао провел 36 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает бразильца в 7 миллионов евро.

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