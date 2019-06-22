СМИ: Бекао попал в список интересов "Наполи"

Защитник "Баия" Родригу Бекао, который на правах аренды выступает за ЦСКА, может стать игроком "Наполи", утверждает CalcioNapoli24, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, неаполитанцы заинтересовались 23-летним бразильцем в свзяи с тем, что клуб могут покинуть игроки обороны Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш.

Аренда Бекао в ЦСКА заканчивается 30 июня. Армейцы могут выкупить футболиста, но пока они не могут договориться по контракту с защитником.

В прошедшем сезоне Бекао провел 36 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает бразильца в 7 миллионов евро.

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