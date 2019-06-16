СМИ: "Бавария" готова арендовать у "Реала" Бэйла

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач хочет видеть в своей команде нападающего Гарета Бэйла, утверждает The Sun. По информации СМИ, мюнхенцы планируют арендовать 29-летнего валлийца летом в связи с уходом хавбеков Арьена Роббена и Франка Рибери​.

Планируется, что "Бавария" арендует Бэйла на один сезон. Контракт валлийца с мадридцами действует до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 60 миллионов евро.

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