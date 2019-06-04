СМИ: "Барселона" выставит Коутинью и еще шесть игроков на трансфер

"Барселона" намерена расстаться с семью игроками в летнее трансферное окно, утверждает Daily Mirror. Сине-гранатовые рассчитывают выручить около 300 миллионов фунтов стерлингов на продаже футболистов.

По информации СМИ, "Барселону" могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, нападающие Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.

Портал transfermarkt.de оценивает Коутинью в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Все о трансферах – здесь