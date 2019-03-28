СМИ: "Барселона" и "Арсенал" сразятся за Эрреру

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает ESPN, на 29-летнего испанца претендуют "Барселона" и "Арсенал".

Контракт Эрреры с "МЮ" истекает 30 июня. Футболист ведет переговоры с "красными дьяволами" по новому соглашению, однако стороны далеки от его заключения.

Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года. В составе "красных дьяволов" он становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Эррера провел 25 матчей за "МЮ", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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