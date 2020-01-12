Слимани хочет покинуть «Монако», им интересуется «Астон Вилла»

Форвард «Монако» Ислам Слимани хотел бы уйти из команды, сообщают французские СМИ.

По данным L'Equipe, футболист недоволен количеством игрового времени. Также ему не понравилось, что его ставили не в центр нападения, а на левый фланг. Указано, что им интересуется «Астон Вилла». Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

31-летний алжирец в текущем сезоне провел 13 матчей за «Монако» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Он выступает за «Монако» на правах аренды, его контракт принадлежит «Лестеру». Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.