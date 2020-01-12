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Слимани хочет покинуть «Монако», им интересуется «Астон Вилла»

12 января 2020, 15:06
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Форвард «Монако» Ислам Слимани хотел бы уйти из команды, сообщают французские СМИ.

По данным L'Equipe, футболист недоволен количеством игрового времени. Также ему не понравилось, что его ставили не в центр нападения, а на левый фланг. Указано, что им интересуется «Астон Вилла». Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

31-летний алжирец в текущем сезоне провел 13 матчей за «Монако» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Он выступает за «Монако» на правах аренды, его контракт принадлежит «Лестеру». Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.

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