«Славия» подтвердила, что Соучек отправится в Лондон на переговоры с «Вест Хэмом»

«Славия» разрешила своему полузащитнику Томашу Соучеку отправится в Лондон на переговоры с «Вест Хэмом» и медосмотр, сообщает официальный Twitter чешского клуба.

По информации СМИ, «Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу 24-летнего футболиста. В «Славии» рассчитывают, что получат за Соучека около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года «Динамо» и «Спартак» хотели видеть чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался переезжать в Россию

В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.