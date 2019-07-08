Sky Sports: Тилеманс прошел медицинское обследование в "Лестере"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс близок к переходу в "Лестер", утверждает Sky Sports. По информации СМИ, 22-летний бельгиец уже прошел медицинское обследование в английской команде. "Лисы" заплатят монегаскам около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Тилеманс выступал на правах аренды за "Лестер" с января 2019-го, провел за команду 13 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач..

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Источник: Тилеманс станет самым дорогим трансфером в истории "Лестера"

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