Sky Sports: "МЮ" предложил "Лестеру" 78 миллионов евро за Магуайра

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sky Sports. По информации СМИ, "красные дьяволы" предложили "лисам" 78 миллионов евро за 26-летнего англичанина.

Отмечается, что манкунианцы опередили "Манчестер Сити"​ в борьбе за Магуайра. Ранее сообщалось, что главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер настаивает на приобретении футболиста.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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