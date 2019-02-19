Скопинцев – из "Ростова" в "Краснодар"

По информации "СЭ", вчера поздно вечером "Ростов" и "Краснодар" достигли финальной договоренности по переходу защитника Дмитрия Скопинцева в "Краснодар". Футболист в ближайшее время присоединится к своей новой команде. Клубы объявят об этом трансфере уже сегодня.

В текущем сезоне 21-летний Скопинцев провел за "Ростов" 17 матчей в чемпионате и Кубке страны, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.

Контракт футболиста с "Краснодаром" долгосрочный, а сумма сделки составила около 5 миллионов евро. У краснодарского клуба остается несколько дней, чтобы заявить футболиста на чемпионат страны – трансферное окно зимой в РПЛ закрывается 22 февраля включительно. Заявить футболиста на Лигу Европы "быки" уже не смогут – дедлайн там истек в начале февраля.

В это трансферное окно к футболисту присматривался "Зенит": происходившее можно назвать одним словом – интерес. В Петербурге сосредоточились на поиске иностранного левого защитника, и, по всей видимости, это желание не пропало – до 22 февраля возможны варианты.