Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»

Бывший форвард «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 29-летним немцем заинтересовался «Беневенто» после того, как футболист стал свободным агентом. Итальянский клуб вышел в серию А и ищет усиление перед началом сезона.

Сезон-2019/20 Шюррле провел в «Спартаке». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за московскую команду.