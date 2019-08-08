Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мельгарехо может продолжить карьеру в "Рубине". Позже пресс-служба казанцев пообещала объявить о трансферах завтра, 9 августа.

"Если представить Мельгарехо в команде, завоюет ли он себе место в основе? Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Гипотетически можно представлять все что угодно, но я живу реалиями", – приводит слова Шаронова пресс-служба "Рубина".

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