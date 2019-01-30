"Шальке" подтвердил переход Матондо

"Шальке" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Рабби Матондо из "Манчестер Сити". Футболист подписал контракт на четыре с половиной года. До этого о трансфере сообщил Sky Sports.
- Еще до начала переговоров я знал кое-что о "Шальке": здесь играли Месут Езил, Иван Ракитич, Лерой Сане. У меня были очень хорошие переговоры с тренером, мои новые одноклубники тоже говорили только хорошее, - сказал Матондо. - К тому же бундеслига – классный чемпионат. Считаю, что я принял правильное решение для своего спортивного будущего, я в предвкушении стать частью клуба и его будущих планов.
18-летний футболист провел один матч за первую сборную Уэльса. За основную команду "Сити" он не играл. В турнире резервных составов он в 11 матчах забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
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