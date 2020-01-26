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«Севилья» ведет переговоры с «Миланом» о покупке Сусо

26 января 2020, 16:36
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Как сообщает Mundo Deportivo, «Севилья» ведет переговоры по покупке 26-летнего нападающего «Милана» Сусо. По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер севильцев Хулен Лопетеги, работавший с игроком в сборной Испании.

Возможная сумма сделки — 30 миллионов евро, однако «Милан» может пойти на уступки в ходе переговоров.

В сезоне-2019/20 Сусо принял участие в 17 матчах в составе «Милана», на счету испанца 1 гол и 2 результативных передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

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