"Севилья" снова пытается купить нападающего ПСВ

"Севилья" не оставляет попыток подписать нападающего ПСВ Стевена Бергвайна. Как сообщает Estadio Deportivo, испанский клуб увеличил сумму предложения по 21-летнему вингеру. Ранее ПСВ отказался продавать его "Севилье" за 25 миллионов евро.

По данным источника, новая сумма предложения составила 30 миллионов. При этом ПСВ хочет выручить за Бергвайна не менее 35 миллионов. В Бергвайне "Севилья" видит замену Пабло Сарабии, который ушел в "ПСЖ".

В прошлом сезоне Бергвайн провел 41 матч, забив 15 мячей и сделав 13 голевых передач.