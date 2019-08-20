Семеду не хочет менять «Барселону» на «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду не хочет быть разменной монетой в переговорах между каталонцами и «ПСЖ» по нападающему парижан Неймару. Как сообщает Marca, Семеду дал понять, что не будет переходить в парижский клуб, поэтому «Барселоне» нужно найти новый вариант предложения для «ПСЖ».

Напомним, что «Барселона» хочет вернуть Неймара, но для снижения затрат намерена предложить парижанам одного из своих игроков с доплатой.