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«Селтик» и «Рейнджерс» могут арендовать Лингарда

06:42
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может уйти в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает The Scottish Sun.

По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендуют «Селтик» и «Рейнджерс», которые готовы взять игрока в аренду.

В этом сезоне Лингард еще не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

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