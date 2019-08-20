«Сассуоло» приобрел защитника сборной Турции

Защитник венского «Рапида» Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии. 22-летний турок подписал контракт с «Сассуоло», сообщает официальный сайт черно-зеленых.

В прошлом сезоне Мюлдюр провел за «Рапид» во всех турнирах 41 матч. В нынешнем сезоне он выходил на поле в четырех встречах чемпионата Австрии. Также в активе Мюлдюра есть два матча за сборную Турции.