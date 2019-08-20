«Сассуоло» приобрел защитника сборной Турции
20 августа 2019, 22:34
Защитник венского «Рапида» Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии. 22-летний турок подписал контракт с «Сассуоло», сообщает официальный сайт черно-зеленых.
В прошлом сезоне Мюлдюр провел за «Рапид» во всех турнирах 41 матч. В нынешнем сезоне он выходил на поле в четырех встречах чемпионата Австрии. Также в активе Мюлдюра есть два матча за сборную Турции.
#Calciomercato: dal Rapid Vienna arriva il difensore classe '99 Mert #M?ld?r!— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 20, 2019
Il comunicato ufficiale ? su https://t.co/wjlKZdfz3h#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/liCyM8flYx
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