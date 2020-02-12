Санчо согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в следующем сезоне может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщают британские СМИ.

Ранее появилась информация, что англичанин сменит клуб по окончании сезона. «МЮ» хочет приобрести его. По информации Mirror, футболист согласен на переход и готов отказаться от предложений других клубов. Если сделка состоится, футболист будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В сезоне-2019/20 19-летний Санчо забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 108 миллионов евро.