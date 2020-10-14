Санчо не покинет «Боруссию» зимой

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно не перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

По данным источника, «красные дьяволы» хотят вернуть на родину 20-летнего британца на протяжении летнего трансферного окна , однако клубы не смогли договориться о сумме компенсации. Дортмундцы просят за Санчо 120 миллионов фунтов, а британцы могут дать лишь 90 миллионов. Поэтому сделка переносится на следующее лето.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 44 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач