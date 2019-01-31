"Рубин" подписал контракты с Волком и Городовым

"Рубин" подписал контракты с двумя голкиперами: 17-летним воспитанником клубной академии Давидом Волком и 25-летним Алексеем Городовым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Волк родился в 2001 году в Казани. Воспитанник академии "Рубина" в 2017-2018 годах выступал за дубль нижнекамского "Нефтехимика".

Городов родился в 1993 году в Ставрополе. Выступал за команды "Динамо" (Ставрополь), "Сахалин" (Южно-Сахалинск), "Якутия" (Якутск), "Спартак" (Нальчик). В 2017-2018 годах выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии "Конгсвингер".