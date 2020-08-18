«Рубин» объявил о переходе Подберезкина в «Урал»

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Вячеслав Подберезкин покинул клуб и стал игроком «Урала».

28-летний Подберезкин выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл за это время 53 матча, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи. В сезоне 2019/20 был капитаном команды.

Ранее хавбек уже играл в составе «Урала» с 2014-го по 2016-й год.