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«Рубин» объявил о переходе Подберезкина в «Урал»

18 августа 2020, 15:15
Вячеслав Подберезкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вячеслав Подберезкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Вячеслав Подберезкин покинул клуб и стал игроком «Урала».

28-летний Подберезкин выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл за это время 53 матча, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи. В сезоне 2019/20 был капитаном команды.

Ранее хавбек уже играл в составе «Урала» с 2014-го по 2016-й год.

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