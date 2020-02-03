«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора
3 февраля 2020, 23:08
Полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор до конца сезона будет выступать за «Рубин», сообщает официальный сайт казанского клуба.
Соглашение с 23-летним датчанином рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.
В текущем сезоне Абильдгор провел 11 матчей в чемпионате Дании, в которых забил один гол.
Официально! Оливер Абильдгор — в «Рубине"??— «Рубин» Казань (@fcrk) February 3, 2020
? Соглашение с 23-летним датским полузащитником рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа.
Добро пожаловать, Оливер! ???
?? https://t.co/1UWPAyDNTS pic.twitter.com/oa0Zo2eipE
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/rubin-podpisal-kontrakt-s-poluzaschitnikom-oliverom-abildgorom
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