«Ростов» просмотрит защитника «Шинника»
12 января 2020, 19:46
По информации «СЭ», 24-летний центральный защитник «Шинника» Олег Кожемякин отправился на сбор «Ростова» в ОАЭ. Дончане просмотрят футболиста в ходе подготовки ко второй части сезона. В этом сезоне игрок провел 24 матча в Олимп-ФНЛ, забив один гол.
— Могу сказать, что Кожемякин отправился на сбор «Ростова» на просмотр, — сказал заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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