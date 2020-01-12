«Ростов» просмотрит защитника «Шинника»

По информации «СЭ», 24-летний центральный защитник «Шинника» Олег Кожемякин отправился на сбор «Ростова» в ОАЭ. Дончане просмотрят футболиста в ходе подготовки ко второй части сезона. В этом сезоне игрок провел 24 матча в Олимп-ФНЛ, забив один гол.

— Могу сказать, что Кожемякин отправился на сбор «Ростова» на просмотр, — сказал заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов.