"Ростов" объявил о возвращении Мевли

Как ранее сообщал "СЭ", защитник "Зенита" Миха Мевля продолжит карьеру в "Ростове". Клубы договорились об аренде футболиста, сообщает пресс-служба ростовчан.

Напомним, что 28-летний футболист уже выступал за "Ростов" с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в петербургский клуб. В этом сезоне он провел 14 матчей за "Зенит", в которых забил один мяч. В январе Мевля мог перейти в "Эмполи", но трансфер сорвался из-за проблем с оформлением документов – итальянский клуб не смог оформить их до завершения трансферного окна.