"Ростов" объявил о возвращении Мевли

Как ранее сообщал "СЭ", защитник "Зенита" Миха Мевля продолжит карьеру в "Ростове". Клубы договорились об аренде футболиста, сообщает пресс-служба ростовчан.
Напомним, что 28-летний футболист уже выступал за "Ростов" с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в петербургский клуб. В этом сезоне он провел 14 матчей за "Зенит", в которых забил один мяч. В январе Мевля мог перейти в "Эмполи", но трансфер сорвался из-за проблем с оформлением документов – итальянский клуб не смог оформить их до завершения трансферного окна.
💛💙– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 февраля 2019 г.
Миха, с возвращением!
Между футбольными клубами "Ростов" и @zenit_spb достигнута договоренность об аренде защитника Михи Мевли @MihaMevlja
Миха, добро пожаловать в желто-синюю семью! pic.twitter.com/yeOWd7cOGv
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