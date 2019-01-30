Российские футбольные клубы в 2018 году потратили на трансферы 83,2 миллиона долларов, сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА. Затраты на покупку игроков оказались на 44% меньше, чем в 2017 году.

Россия заняла 15-е место в мире по трансферным расходам. Больше всех на покупку игроков потратили английские клубы (1 981,3 миллиона долларов), второе место заняли испанские клубы (1 352,5 миллиона), третье - итальянские (848,9 миллиона).

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