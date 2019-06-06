Роналд Куман - о будущем де Лигта: "Это секрет"

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман признался, что обсуждал с защитником Маттейсом де Лигтом будущее. На игрока претендуют "Барселона" и "ПСЖ".

– Я говорил с Маттейсом неделю назад о его будущем, но это секрет, – цитирует Diario Sport Кумана. – Молодым людям, которые думают о своем следующем шаге, я говорю, что самое важное – это продолжать играть, имея минуты для развития своего таланта. Де Лигту всего 19 лет, и он должен принять правильное решение. Для него важно выбрать отличный клуб, потому что он этого заслуживает.

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