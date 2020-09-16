Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Рома» намерена подписать Кумбуллу и Де Шильо

16 сентября 2020, 01:05
Теги:

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо может перейти в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, римский клуб уже согласовал с туринцами сделку о переходе 27-летнего итальянца, осталось обсудить личные условия контракта с самим игроком.

Также «Рома» близка к покупке защитника «Вероны» Мараша Кумбуллы.

В минувшем сезоне Де Шильо провел 13 матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир