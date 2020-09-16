«Рома» намерена подписать Кумбуллу и Де Шильо

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо может перейти в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, римский клуб уже согласовал с туринцами сделку о переходе 27-летнего итальянца, осталось обсудить личные условия контракта с самим игроком.

Также «Рома» близка к покупке защитника «Вероны» Мараша Кумбуллы.

В минувшем сезоне Де Шильо провел 13 матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.