«Рома» хочет продать Пасторе
03:33
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может покинуть команду этой зимой. Как сообщает Corriere dello Sport, в клубе недовольны травматичностью 31-летнего аргентинца. Игроку было предложено расторгнуть контракт, но он отказался.
Контракт Пасторе с римским клубом рассчитан до лета 2023 года, по нему он получает 4,5 миллиона евро за год. Однако полузащитник не провел за «волков» в нынешнем сезоне ни одного матча.
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