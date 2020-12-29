«Рома» хочет продать Пасторе

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может покинуть команду этой зимой. Как сообщает Corriere dello Sport, в клубе недовольны травматичностью 31-летнего аргентинца. Игроку было предложено расторгнуть контракт, но он отказался.

Контракт Пасторе с римским клубом рассчитан до лета 2023 года, по нему он получает 4,5 миллиона евро за год. Однако полузащитник не провел за «волков» в нынешнем сезоне ни одного матча.