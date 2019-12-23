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«Рома» хочет арендовать Мариано Диаса у «Реала» в январе

12:18
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Нападающий «Реала» Мариано Диас входит в сферу интересов «Ромы», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хотел бы арендовать игрока в январе. Тренерский штаб видит в нем игрока, который мог бы подменять основного форварда римлян Эдина Джеко. Также «Рома» готова взять на себя его зарплату — 4,5 миллиона евро в год. При этом указано, что клуб собирается отправить арендованного у «Атлетико» форварда Николу Калинича обратно в Мадрид уже зимой

26-летний Мариано Диас в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Реал».

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