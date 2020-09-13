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«Рома» готова предложить за Милика 25 миллионов евро

13 сентября 2020, 16:24
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римский клуб готов предложить за 26-летнего поляка 25 миллионов евро пятью траншами. Самому игроку предложен контракт на пять лет с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 35 матчей и забил 14 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.

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