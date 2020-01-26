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Рохо отправится в аренду в «Эстудиантес». «МЮ» не смог продать игрока

26 января 2020, 19:54
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«Манчестер Юнайтед» отправит 29-летнего защитника Маркоса Рохо в аренду в «Эстудиантес», сообщает Mirror.

По информации источника, «МЮ» пытался продать аргентинца в это трансферное окно, однако покупателя найти не удалось. Тем не менее, родной клуб Рохо, «Эстудиантес» согласился взять игрока в аренду.

В сезоне-2019/20 Рохо провел за «МЮ» 9 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает 29-летнего аргентинца в 9 миллионов фунтов.

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