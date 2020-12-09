«Рейнджерс» хочет арендовать Гилмора

Центральный полузащитник «Челси» Билли Гилмор вторую часть сезона может провести в «Рейнджерс», сообщает The Scottish Sun.

По данным источника, в услугах 19-летнего шотландца заитересован лично главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард. Учитывая, что футболист получает мало практики в Лондоне, вариант с арендой до конца сезона рассматривается очень серьезно.

В нынешнем сезоне АПЛ Гилмор провел 2 матча.