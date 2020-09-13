Регилон может остаться в «Севилье», несмотря на предложение «МЮ»

Защитник Серхио Регилон, вероятнее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает AS. Футболист принадлежит «Реалу», прошлый сезон он провел в аренде в «Севилье».

По данным источника, футболиста все устраивает в «Севилье», и он не против провести здесь еще один сезон на правах аренды. В будущем он хотел бы вернуться в «Реал». У игрока есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но такой вариант выглядит маловероятным. «Реал» не готов продавать его и рассмотрит только вариант с арендой. С точки зрения аренды и последующего возвращения более перспективным видится вариант с «Севильей.

23-летний испанец в прошедшем сезоне провел 38 матчей за «Севилью» и забил три мяча при пяти голевых передачах.