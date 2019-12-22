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«Реал» заинтересован в приобретении защитника «ПСЖ»

22 декабря 2019, 17:58
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может покинуть команду, утверждает Le10 Sport. По информации СМИ, 25-летний бразилец является основным кандидатом для усиления обороны мадридцев.

Сообщается, что летом главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан был лично заинтересован в Маркиньюсе, но переговоры с игроком не завершились удачно из-за требуемой зарплаты.

На Маркиньюса также претендует «Манчестер Сити».

В текущем сезоне защитник провел 23 матча за «ПСЖ» и забил один гол. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

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