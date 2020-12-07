«Реал Сосьедад» рассматривает вариант аренды Лингарда

«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, испанский клуб, который идет вторым в ла лиге, рассматривает вариант аренды 27-летнего футболиста.

Отметим, что в этом сезоне Лингард еще не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.