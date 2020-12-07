«Реал Сосьедад» рассматривает вариант аренды Лингарда
7 декабря 2020, 16:30
«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает Sky Sports.
По данным источника, испанский клуб, который идет вторым в ла лиге, рассматривает вариант аренды 27-летнего футболиста.
Отметим, что в этом сезоне Лингард еще не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.
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