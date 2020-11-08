«Реал» сделал выбор между Погба и Камавингой

Руководство «Реала» в летнее трансферное окно приняло решение подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает AS.

По данным источника, вторым вариантом для усиление центра поля был полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга, однако «сливочные» приняли решение сделать ставку на более опытного француза.

В текущем сезоне 27-летний Погба провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.