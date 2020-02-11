«Реал» поборется с «Ювентусом» за Доннарумму

«Реал» настроен приобрести голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Corriere dello Sport. Также вратарем интересуется «Ювентус».

Контракт вратаря с «Миланом» истекает летом 2021 года. Он продлил контракт с клубом в 2017 году, когда в СМИ появились слухи о его возможном уходе.

20-летний итальянец в текущем сезоне провел 23 матча за «Милан», пропустил 32 мяча и восемь раз отыграл «на ноль».